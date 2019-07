Endine kalevlane Branko Mirkovic jätkab mängimist ühisliigas

Lõppenud hooajal Kalev/Cramo rünnakuid dirigeerinud Mirkovic tõi läinud hooajal ühisliigas Kalevile keskmiselt 12,5 punkti ning jagas 5,3 resutatiivset söötu. Kevadel Kaleviga Eesti meistritiitli võitnud serblasele ei ole see sugugi esimene kokkupuude Valgevene klubiga. Mirkovic mängis Tsmokis ka aastatel 2013-2016.

«Olen otsustanud, et aeg on edasi liikuda ning tuleval aastal mind Kalevi särgis ei näe. Uueks hooajaks olen käed löönud Minski Tsmokiga. Minsk on minujaoks tuttav koht ning tean, mis mind seal ees ootab. Olen seal mänginud varasemalt kolm aastat.»