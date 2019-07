Mida toob Tour de France’i viimane nädal?

Jalgrattauudiste portaal Cycling Weekly vahendab, et Julian Alaphilippe küll juhib endiselt Tour«i, kuid tundus pühapäevasel etapil üsna haavatav. Tema järel on 1 min ja 35 sek kaugusel eelmise aasta võitja Geraint Thomas ning veel neli ratturit, kellel kõigil on üsna suur võimalus kollane särk endale võita.

Cycling Weekly sõnul on Pariisi jõudmiseni küll veel viis päeva, kuid see on piisav aeg, et kõik võiks veel muutuda ning midagi väga valesti minna. Kõik on veel lahtine.