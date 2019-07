Käsipalliklubi HC Kehra kinnitas uue peatreeneri

Käsipalliklubi HC Kehra presidendi Priit Pajuse sõnul otsustati Mart Raudsepale uuest hooajast senisest rohkem vastutust anda. «HC Kehral on kõik eeldused, et olla Eesti parim. Kuna tiitlivõistluste tulemused seda ei kinnitanud, saime üheskoos aru, et peame midagi muutma ja suunama vastutuse ühele inimesele. Soovime näha arengut, mis kulmineeruks nauditavate mängudega play-offides,» ütles Priit Pajus.