Thomas: oleksin Bernali võidu üle õnnelik, aga tahan ikkagi ise võita

Thomas on üldliidri Julian Alaphilippe’i järel teisel ning Bernal viiendal kohal. Jäänud on veel sõita kuus etappi.

Walesi rattur rääkis BBC-le, et soovib kaitsta eelmise aasta Touri võiu.

«Põhiline on, et me ei hakkaks üksteisega võistlema ning ei rikuks võistlust ära,» ütles Thomas.

Küsimusele, kas Thomas jääks ka siis Touriga rahule, kui Bernal võidaks, vastas rattur järgnevalt. «Meie meeskond võidaks, nii et ma arvan küll. Ilmselgelt tahaks ma ikkagi ise võitja olla.»

«Egan on loomulik mägironija. Ta on väiksem ja kergem ning tal on rohkem teravust. Ma võin ka rünnata, aga mulle meeldib pigem sõita ühtlases tempos ja nii olen ma viimased päevad ka sõitnud,» rääkis uelslane enda ja tiimikaaslase erinevusest.

«Kõigile meeldib meie tiimi rünnata, vahet ei ole, mis me teeme. Nad räägivad, et me oleme robotid ja see on kõik teadus... aga mind ei huvita, kas see meeldib inimestele või mitte. Me tahame võita.»

Tänavuse Touri kohta rääkis Thomas: «See ei ole kindlasti igav ja Alaphilippe’il on selles suur roll mängida. See on kõigi jaoks kindlasti lõbus ning mõne aasta pärast on tänavust Touri kindlasti tore meenutada. Aga veel toredam oleks, kui ma selle ise ära võidan.»