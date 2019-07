Van Dijk: Ballon d'Ori võit on iga jalgpalluri unistus

Van Dijki jaoks on möödunud aasta olnud äärmiselt edukas. Klubiga suudeti võita Meistrite liiga tiitel ning jäädi väga napikalt Inglismaa kõrgliiga võidust ilma. Koondisega jõudis keskkaitsja Rahvuste liiga finaali, kus Holland pidi tunnistama Portugali paremust. Tänu nendele saavutustele on Van Dijk üks suurfavoriite Ballon d’Ori võiduks. Auhinnaga pärjatakse aasta parimat jalgpallurit ning seda annab välja France Football.

«Kui inimesed sellest räägivad, siis ei saa öelda, et see ei mõju sulle,» rääkis Liveprooli keskkaitsja, kes valiti Inglismaa kõrgliiga mängijate poolt eelmise liigahooaja parimaks mängijaks.

«Aga see on asi, mille üle mängijatel ei ole kontrolli. Ma ei saa midagi muud teha peale selle, et ajan ennast vormi,» rääkis hollandlane.