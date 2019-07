Rattur tõi Eestile Euroopa noorte olümpiafestivalilt pronksmedali

Laura Lizette Sander võitis 🥉 olümpiafestivalil naiste temposõidus pronksmedali! Palju õnne, Laura Lizette, Olümpiafänn on uhke!!! Kas teadsid, et varem on Eesti ratturitest olümpiafestivalil pronksi võitnud Rein Taaramäe ja Gleb Karpenko? #EOKtiigrid #terveeestieest #eyesonbaku #readytoshine

