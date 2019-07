13-aastane musta vööga karate imelaps ihkab olümpiale

Uudisteportaal AFP sõnul võtab Takano mõõtu endast pea kaks korda suuremate meestega. See ei ole tema jaoks midagi uut, kuna ta alustas karatega juba neljaaastaselt ning on pidevalt treeninud endast suurematega.

Ta on väikesest saati osalenud spordiala esindajana nii reklaamides kui ka filmides, mis on aitanud karate uuesti Jaapanil kaardile tuua. Nimelt on Jaapanis olnud populaarsemad judo ja kendo.

Tokyos toimuvad 2020. aasta suveolümpiamängud jäävad Takanole kahjuks seekord vanuse tõttu püüdmatuks. Esimest korda on olümpiamängude kavas ka karate. Takano kommentaar AFP-le: «Juba väikesest saati on minu unistuseks olnud olümpial kuldmedali võitmine. See on väga kurb, et olümpia tuleb Tokyosse ja mina ei saa vanuse pärast osaleda.»