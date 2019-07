Mitmevõistluse Eesti meistrid selguvad sel nädalavahetusel Rakveres

Kõige nooremas, U14 vanuseklassis tulevad starti mitmed TV 10 Olümpiastarti sarjas häid tulemusi näidanud sportlased. Poistest on kohal juunis toimunud TV 10 Olümpiastarti 48. hooaja nooremate poiste mitmevõistluse finaali võitnud Sten Erik Iir (Tartu SS Kalev) ja noorematest tüdrukutest triumfeerinud Marta Ründva (Saue KJK).

U16 vanuses võib poistest favoriidiks lugeda Harry Richard Jäägerit (SK Elite Sport), kes on samuti TV 10 Olümpiastarti sarja varasem võitja ja häid tulemusi näidanud ka vanuseklassi meistrivõistlustel. Tüdrukutest on stardis Liisa-Maria Lusti (Audentese SK), kes on samuti TV 10 Olümpiastarti võistlussarjas triumfeerinud ja hiljem mitmeid vanuseklassi rekordeid püstitanud.