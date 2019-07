Video: 16-aastane imelaps lahkus FC Barcelonast

Simonsit peeti kindlaks tulevikustaariks FC Barcelona esindusmeeskonnas, kuid nüüd avaldas 16-aastane hollandlane Twitteri vahendusel, et on aeg karjääris uus samm astuda.

«Tänane päev pole minu jaoks kerge. Hüvastijätud on alati keerulised ning nüüd on see aeg jõudnud ka minuni, kus pean maha jätma koha, mida olen väga pikalt nimetanud koduks ja inimesed, keda olen kutsunud oma pereks.»