Õiglane asub Rakveres MM-normi püüdma: lähen enesekindlalt peale

Õiglase kümnevõistluse hooaja tippmark on mai lõpus Götzises kogutud 8050 punkti, mis annab maailma hooaja edetabelis 28. koha. Juuli esimesel nädalavahetusel Lutskis toimunud võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel jäi tema saagiks vaid 7996 punkti, kuid siis lagunes Õiglane enda sõnul mentaalselt, kuigi vorm oli hea.

«Olen mõlemale võistlusele peale läinud mõttega, et teen 8200 punkti ära, aga pole tulnud see, mida olen tahtnud,» lausus Õiglane Postimehele. «Ma polnud enne Götzist poolteist aastat kümnevõistlust teinud ja kohanemine võttis aega. Lutskis olin mentaalselt kehvas olukorras, see pani põntsu kogu mu võistlusele ja mul oli raske ennast kokku võtta. Aga vorm oli kindlasti juba parem.»

Lutskis Õiglase osalusel toimunud 100 meetri jooksus leidis aset omapärane intsident. Kümnevõistlejad ei saanud esialgu aru, et tehti valestart, misjärel läbis Õiglane koos paljude teiste sportlastega asjatult peaaegu terve staadionisirge. Kordusstardiks enam värskeid jalgu polnud.

«Esimene pauk oli nii vaikne, et ma reaalselt ei kuulnud seda. 80 meetri peal käis kõvem pauk ja siis kuulsin. Sain kahe jooksu vahel kolm ja pool minutit puhata, seda on ilmselgelt liiga vähe,» kommenteeris Õiglane. 25-aastane sportlane sai pärast esimest võistluspäeva aru, et MM-normi ei tule, ja keskendus seejärel võistkonna abistamisele.

Läinud nädalavahetusel osales ta Pärnus toimunud Eesti karikavõistlustel, kus läbis tõketega staadionisirge 14,34 sekundiga, parandades isiklikku rekordit tosina sajandikuga, ja ületas teivashüppes 4.90 meetrit. Need tulemused andsid talle vastavalt kolmanda ja teise koha.

«Olen tõkkejooksuga vaeva näinud, muidu kilistan ja kolistan seal, kuid nüüd on kaks jooksu mu enesekindlust tõstnud. Arvan, et kui jooksen kümnevõistluse teisel päeval 14 ja poole sekundi peale, siis on hea,» kommenteeris Õiglane. «Lutskis oli teivashüppes sisseminek kehv, seekord mõtlesin ainult selle peale. Olen rahul, kui hüppan viie meetri kanti.»

Rakveres on sihikul 8200 punkti ehk MM-norm. «Arvan, et minu vorm on vähemalt sama hea, kui oli Lutskis. Aga ma pole varem kolmenädalase vahega kahte kümnevõistlust teinud. Lähen enesekindlalt peale ja annan endast maksimumi,» lubas Õiglane.

Tervisliku seisundi kohta ütles kümnevõistleja: «Eks kümnevõistlejatel on alati muresid. Raske öelda, et olen terve. Hüppeliigeses on mingi jama, aga see väljendub kõige rohkem kõrgushüppes, teistel aladel see tunda ei anna. Kui saan kõrgushüppes tulemuse kahe meetri kanti, siis olen rahul.»

Kui Õiglane saab Rakveres MM-normist jagu, siis teeb ta järgmise võistluse sügisel Dohas, aga kui Eesti meistrivõistlused ebaõnnestuvad, tuleb plaanid ümber mängida. «Ma tavaliselt ei tee ühel hooajal üle kolme kümnevõistluse, aga kui normi ei tule, siis pean treeneriga konsulteerima. Rootsi meistrivõistlused toimuvad 17.–18. augustil, aga lähen siiski Rakverre ootusega, et teen 8200 punkti ära,» on Õiglane positiivselt meelestatud.