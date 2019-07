USA korvpallikoondis jäi ilma ka oma viimastest tähtmängijatest

Viimasteks loobujateks on Portland Trail Blazeris tähtmängija Damian Lillard ning San Antonio Spursi liider Demar DeRozan.



Varasemalt on oma loobumisest teada andnud Anthony Davis, Bradley Beal, Eric Gordon ja James Harden. Põhjuseks on, et kõik mehed tahavad kohaneda koduklubi tegemistele, sest koguni 40% kogu NBA mängijatest olid sel suvel vabaagendid ning paljud vahetasid ka mängupaika.



Legendaarsel treeneril Gregg Popovichil, kellel ootab ees esimene suurturniir USA koondise lootsina, on nüüd palju peavalu, kellega oma tähtesid asendada. See annab Euroopa meeskondadele eesotsas Serbia ja Hispaaniaga võtta ihaldatud maailmameistritiitel.