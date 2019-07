Lappi masendavast hooajast: nagu peaga vastu seina jooksmine

«Siiani on kõik muserdav olnud. Rootsi õnnestumine ei muuda kahjuks üldist pilti. Ma pole uue autoga harjunud ja see on tekitanud rohkelt probleeme,» sõnas Lappi portaalile Rallit.fi. «Õnneks suutsime masinat enne Portugali ja Sardiiniat täiustada, kuid tundub, et see pole ikkagi piisav,» jätkas soomlane masendava hooaja analüüsimist. «Soomes proovime kõigepealt finišisse jõuda,» naeris ta.