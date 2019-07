Gareth Bale skooris ja pani Zidane`i suu lukku

Bale ei osalenud Houstonis lauspäevases Reali 1:3 kaotusmängus Müncheni Bayerni vastu. Esmaspäeval teatas La Liga gigandi peatreener Zinedine Zidane, et Bale keeldus mängimast ning ütles, et kõigile on parem kui Bale klubist lahkub niipea kui võimalik. Bale`i agent pidas lausungit solvavaks: «Öelda nii mängija kohta, kes on klubi aidanud viia Hispaania meistritiitlini ning nelja Meistrite liiga karika võiduni, on solvav.»