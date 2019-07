Eesti koondise päev olümpiafestivalil: kaks medalit ja kolm esikümnekohta

Värske kuldmedalist Madis Mihkels rääkis, et kuigi sihtis kohta esikolmikus, ei suutnud ta esialgu oma võitu uskuda. «Startisin kolmandas grupis ja teadsin ainult teiste eestlaste aegu. Esimese poole tõmbasin pärast tagasipööret üle ja väsisin veidi ära, kiirus langes, aga siis taastusin ära ja panin uuesti tempot juurde. Finišijoont ületades teadsin, et olen hetkeliider, aga kaheksa poissi veel sõitsid. Kui selgus, et võitsin, ei suutnud ma kohe seda väga uskuda; tundus liiga hea, et tõsi olla. Olen oma kuldmedali üle õnnelik,» lausus Mihkels.