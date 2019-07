Henn suure euromängu eel: ärevus on enne mänge Paide ja Levadiaga palju suurem

«Ärevus on väga madal. Enne mänge Paide ja Levadiaga on ärevus palju suurem. Kümne palli skaalal kaks või kolm,» nentis Flora juhendaja. «Räägitakse väga palju, et see on suur mäng ja meeskond peaks teistmoodi valmistuma, aga meie jaoks peab see olema täpselt samasugune mäng nagu iga teine. Peame uskuma sellesse, kuidas oleme siia jõudnud. Olen väga rahulik,» lisas Henn.

Kevadel Saksamaa Bundesligas seitsmenda koha saavutanud Eintracht on suvel palju muutunud, aga Henni sõnul on meeskond sellegipoolest väga kõrgest klassist. «Mängijate müük nende klassi ei muuda, sest meeskondlikult jäävad nad väga tugevaks. Meil on nende põhikoosseisu ennustamine kindlasti raskem kui neil meiega tegelemine, sest meil pole selliseid võimalusi skautimiseks või eeltöö tegemiseks. Selles mõttes on see raske ülesanne.»

«Nad mängivad formatsioonilt teistmoodi, kui oleme harjunud. Eintracht meenutab natuke Saksamaa koondist – füüsiliselt väga tugevad, kiired ja üleminekutes head. Nõrkusi on väga raske välja tuua, iga nurga alt väga tugev meeskond,» iseloomustas Henn Eintrachti.

Henni hinnangul on meeskonnas meeleolu hea ja närvilisus puudub. «Teised rõhutavad seda närvilisust piisavalt, aga tundub, et keskendumine on meil optimaalne. Mängueelne treening toimus väga mõnusas õhkkonnas,» ütles peatreener, lisades, et kõik mängijad on terved ja Maardu mängu järel on mehed korralikult taastunud.

Kui pressikonverentsil tuletati Hennile meelde, et Eestil on eelmisest kuust sakslastega mängides ebameeldivad mälestused, rõhutas peatreener, et Flora on Eesti koondisega võrreldes teistugune meeskond. «Meil on teistsugused mängijad, mängime teistmoodi. Ka vastane mängib jalgpalli ja mingid käigud on universaalsed. Aga nemad teevad võib-olla mingeid asju kiiremini. Me võtame eelmistest euromängudest kaasa positiivsed asjad.»

On selge, et Floral tuleb teha ränkrasket kaitsetööd, kuid Henn näeb šanssi ka rünnakul midagi korda saata. «Eks midagi saame palliga teha, aga loomulikult oleneb see vastasest. Meie teame oma käike ja kui tekib võimalusi, siis proovime need ellu viia,» ütles ta.

«Klassivahe on suur ja edasipääsulootus väike, aga arvan, et kõige olulisem on see, et isegi selle väikse protsendi nimel läheme võitlema. Loomulikult saab olema väga raske mäng, aga läheme täiest südamest uskuma ja endast kõike andma,» lubas Henn.

Flora kapten Gert Kams märkis, et Eintrachtis mängivad tuttavad mehed ja suurt avastamisrõõmu pole. «Kui oled jalgpalli sees ja natuke seda spordiala jälgid, siis ikka tead, kus mängitakse. Mingit suurt avastamist, et «oh, mis mehed nüüd siin on», ei ole,» muigas Kams.

«Eintracht on väga kõrge klassiga meeskond ja arvan, et treenerid on suutnud meieni tuua vajaliku, mis meeskonnast teadma peame,» lisas kapten.