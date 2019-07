Super! Noor Eesti sportlane võitis suurvõistlusel pronksmedali

🇪🇪🥉JUDOKA VILJAR LIPARD OLÜMPIAFESTIVALI PRONKS! 🥉 Jehuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Palju õnne! #EOKtiigrid #terveeestieest #eyesonbaku #readytoshine

A post shared by Eesti Olümpiakomitee (@olympiafann) on Jul 24, 2019 at 7:06am PDT