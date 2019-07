Eintrachti peatreener: olin üllatunud, et Flora suutis Niši võita

«Ma olin üllatunud, et Flora suutis Niši esimeses mängus alistada, kuid neil on hea noor tuumik ning taktikaliselt olid nende käigud kavalad,» sõnas Hütter.

Huvitav on ka fakt, et Eintrachti eelmise hooaja kaks põhi väravavahti ei saa homme Tallinnas toimuval mängul osaleda. Kevin Trapp oli eelmisel hooajal Eintrachtis laenul Paris Saint-Germainist ning abiväravavaht Frederik Rönnow on vigastatud. Seega on homme postide vahel Eintrachti kolmas kinnas Felix Wiedwald.