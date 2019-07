Raske eurolahing, mida tuleb Floral nautida

Kuraditosin aastat ootust on kahtlemata pikk aeg, aga seda magusam on tänapäev, sest Euroopa suurklubi on jälle Maarjamaal. Euromängudel on meie tippe külastanud ka paljud teised nimekad Euroopa klubid, aga taseme poolest kannatab Eintrachtiga võrdluse välja vaid Newcastle.