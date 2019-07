Union on kõigile neile, kelle arvates on maailmas ka muid väärtusi peale mammona kokkuajamise, kes ei tunnista sõnapaari «moraalselt vananenud» ega aja taga ainult viimaseid jalgpallitrende. Inglise keeles kolme sõnaga kokku võttes: against modern football. Klubi toetavad tõeline töölisklass, vasakpoolsete vaadetega inimesed, sotsialistid-intellektuaalid. Tulemustest tähtsam on fännikultuur.