14,2 km liikumist päevas! Kes ütles, et rahvatants ei ole sport?

Kui liikumissoovituses on kirjas, et täiskasvanud inimene peaks piisava kehalise aktiivsuse saamiseks tegema päevas ligi 10 000 sammu, siis «tantsupeosportlased» liikusid nädala vältel ligi kaks korda rohkem.

Järgnevad andmed on kogutud liigi S2 (segarühmad) all kaasa löönud rahvatantsijatelt. Keskmised tulemused on arvutatud viie tantsija näitajate põhjal ja võivad rühmade võrdluses erineda. Samuti võib olla lahknevusi läbitud maa ja tehtud sammude suhtarvudes, sest mõned kehalise aktiivsuse monitorid arvestavad distantsi sammude, mitte GPSi järgi.

Proovid

Peaproovid ja etendused

Nagu näha, tantsiti iga päev kilomeetrite kaupa. Kui keegi arvas, et rahvatants kujutab endast vaid kerget tammumist, siis nähku, et arvud räägivad enda eest.

Peamised liikumissoovitused

* Lapsed ja noorukid peaksid aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit päevas.

* Täiskasvanud, sh eakad, peaksid iga nädal aktiivselt liikuma 150 minutit keskmise või 75 minutit kõrge intensiivsusega. Intensiivsus on keskmine, kui südame löögisagedus ja hingamine kiirenevad, kuid inimene saab vabalt vestelda. Kõrge aga siis, kui see on seotud pingutusega, südame löögisagedus ja hingamine kiirenevad märkimisväärselt ning rääkida on raske.

* Jaota nädalakoormus ühtlaselt!

* Vajaliku liikumiskoormuse võib kokku saada vähemalt 10-minutiliste järjestikuste tegevustena.

* Keskmise intensiivsusega liikumise soovituslik (tervislik) maht on kuni 300 minutit nädalas.



Allikas: Pitsi, et al. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015. Tervise Arengu Instituut. Tallinn, 2017