Pau Gasol leidis uue mängupaiga

Kahekordne NBA meister Los Angeles Lakersiga ja kuuekordne tähtedemängu osaleja Gasol on viimastel hooaegadel kimpus olnud vigastustega ning pole väga head minekut näidanud. Sellegipoolest on ta Portlandile suureks abiks just oma kogemustega, sest lisaks kolmele NBA finaalile on hispaanlane pallinud ka kahel korral olümpiafinaalides ning tulnud Hispaania koondisega maailmameistriks.