Soome ralli – mida peaksid teadma?

Soome ralli on vaieldamatult kõige kiirem etapp autoralli maailmameistrivõistluste sarjas. Näiteks pidi eelmisel aastal rallirada drastiliselt muutma, et see liiga kiire ei oleks. Ka sel aastal sõidetakse põhimõtteliselt sama rada, kuid väikeste muudatustega.