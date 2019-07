Uskumatu! Noor ungarlane purustas 23-kordse olümpiavõitja Phelpsi maailmarekordi

Noor Milak ujus end ajaga 1.50,73 maailma parimaks. Sellega ületas ta legendaarse rekordimehe Michael Phelpsi 2009. aastal ujutud maailmarekordi (1.51,51). Uudisteportaal AFP vahendab Phelpsi kommentaari: «Kuigi on kurb vaadata oma rekordi purunemist, ei saaks ma tema võidu nägemise üle õnnelikum olla.»

«See juhtus, sest on üks sportlane, kes tahtis seda teha, kes unistas sellest ning leidis võimaluse see saavutada. Ta töötas oma tehnika kallal seni, kuni see oli väga ilus ja tegi väga-väga rasket tööd, mis selleks vaja – müts maha tema ees,» ütles Phelps.