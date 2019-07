Antidopingu Agentuur võttis vahele kokaiini tarbinud jooksja

Dopinguproovist leiti A-klassi narkootilise aine jälgi ning uudisteportaal The Sun vahendab, et sportlane on süü omaks võtnud ning kokaiini tarbimist tunnistanud. Traynor, kes võitis 2017. aastal Manchesteri poolmaratoni, riskib praegu kuni neljaaastase võistluskeeluga ning tunnistab, et tema tegu oli äärmiselt isekas.

Sportlane plaanib uudisteportaali The Sun andmetel Antidopingu Agentuuriga igakülgselt koostööd teha ning lepib talle määratava karistusega.

Traynor avaldas oma sotsiaalmeedias ka vabanduse, milles seisab: «Ma olen teinud äärmiselt rumala ja iseka vea ning mul on selle pärast siiralt kahju. Vabandan oma pere, sõprade, treenerite, sponsorite ja igaühe ees, kes on mu karjääri kunagi toetanud.»

Samuti toob Traynor välja, et tema rikkumine ei olnud kuidagi seotud eesmärgiga spordis paremaid tulemusi saavutada. Veel lisab ta: «Ma elan sportlikku eluviisi selleks, et võistelda. Sport on mu kirg. See on kõik, millele ma mõtlen ning see, mis mind motiveerib hommikuti voodist välja tulema.»