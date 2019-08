«Spordiministeerium» keskendub seekordses saates möödunud nädalalõpul toimunud Soome MM-rallile, kus tuhandete eestlaste silme all triumfeerisid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Viimasest neljast rallist koguni kolm on võitnud Tänak ja Järveoja. Saadet näeb algusega kell 12 Postimehe ja Kanal 12 vahendusel. Saate külalised on rallieksperdid Karl Kruuda ja Rauno Paltser.