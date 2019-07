Eesti snuukrimängija osaleb esmakordselt snuukri tippliigas

26. – 28. juulini toimuval turniiril osaleb enamik maailma parimaid snuukrimängijaid (tuntuimatest nimedest puuduvad vaid Ronnie O`Sullivan ja Judd Trump) ning turniir on muljetavaldava 273 000 naelsterlingi suuruse auhinnafondiga, mis võrdub 305 863 euroga.

«Main Touril osalemine on iga piljardisportlase eesmärk. Tunnen ennast entusiastlikult ning kindlasti saan siin oma võimed korralikult proovile panna,» sõnas Petrov enne turniiri algust.

Snuukris on täiesti omaette tegutsev proffiliiga World Professional Tour ehk Main Tour, kuhu pääseb läbi väga tiheda sõela. Main Tour koosneb igal aastal 20-st etapist ning sinna pääsevad osalema vaid 128 maailma parimat snuukrimängijat.

«Kindlasti on see jälle üks tubli samm Eesti piljardispordis edasi. Andres Petrov teeb juba ainuüksi sellel turniiril osalemisega Eesti piljardispordi ajalugu. Kindlasti tasub see suur töö ja vaev ühel päeval ära ning Andres pääseb ühel hetkel Main Tourile regulaarselt osalema,» rääkis alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.