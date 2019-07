Suure unistuse poole, kuldne duubel juba tehtud

Kahtlemata pole need kuldmedalid võrreldavad täismeeste Tour de France’i esikohaga, kuid annavad selgelt märku, et 16-aastases tartlases peitub sügav sisu. Senisel mitmekordsel Eesti meistrivõistluste medalistil ongi plaan tulevik rattaspordiga siduda.

Mihkels harjutab Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis Caspar Austa käe all. Nii on Mihkels rattatreeningutel käinud kaheksa aastat – ehk pool elust. Kuna Austa on ise samuti rattur, pealegi 26-kordne Eesti meister, tulevad õpetussõnad teadjalt mehelt.