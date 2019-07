Postimehe aruanne: müts maha, Flora!

Kostja maagia. Flora näidatud tahe, tarkus, kannatlikkus, julgus ja võitlus väärivad üksnes kiitust. Loogiline ju, et mullusel Euroopa liiga hooajal alles poolfinaali penaltiseerias hilisemale karikavõitjale Londoni Chelseale alla vandunud Eintracht kohe ohjad haaras. Ent rohesärgid ei vajunud näost kaameks ka siis, kui 14. minutil pall posti raksatas. Ja isegi siis mitte, kui argentiinlane Lucas Torro avapoolaja keskel 30 meetrilt Matvei Igoneni võrku sellise kuuli kihutas, et…

Ikka usuti endasse, enda oskustesse – mis sellest, et miljonäridest vastastest napimatesse – ja tahtesse. Kuni saabus 34. minut ja hetk, mis jääb Lilleküla staadioni klassikasse.

Jah, Kostja Vassiljevit on palju kiidetud. Väga palju. Vahest äkki isegi liiga palju. Aga see, kuidas 34-aastane vanameister palli tagasi võitles, Mijat Gacinovici kohvile saatis – mida serblane näeb unes vähemalt Bundesliga alguseni – ja vasakuga palli värava ette läkitas, oligi lihtsalt imetlemist väärt. Et Mihkel Ainsalu õigel ajal õiges kohas oli ja palli võrku torkas, tegi suurepärasest rünnakust tulemusliku ja hiilgava.