Quintana: see võit näitab, kui palju tööd ma olen teinud

«See oli minu jaoks suurepärane päev ja tegu oli tiimi taktikaga. Me tahtsime ennast panna õigetele positsioonidele katsevõiduks ning aidata Mikel Landal tõusta üldarvestuses. See on fantastiline päev nii minu, mu pere, mu tiimi, mu tiimikaaslaste ja minu riigi jaoks,» rääkis õnnelik Quintana.

«See katse oli tõeliste mägironijate jaoks, milleks ma olin valmis. Tegu on ilusa võiduga, eriti just sellise profiiliga etapil,» rääkis rattur võitjate pressikonverentsil.

«Kuigi me ei ole sellel positsioonil, kus tahame, jätkame võitlemist. Mul oli paar päeva tagasi kukkumine, aga ma ei soovinud alla anda. Landa ja Alejandro Valverde olid headel positsioonidel, nii et ma soovisin neid aidata. Ma sain tugevasse jooksikute gurppi koos kahe tiimikaaslasega. Me ootasime Landa rünnakut, sest ta tundis ennast väga hästi. Aga kui me nägime, kuidas see katse möödus, otsustasime ise etapivõitu püüda,» seletas 29-aastane kolumblane.