Hollandi legend naaseb Barcelonasse

«Ma olen väga õnnelik, et jõdsin koju tagasi ja vaatan lootusrikkalt edasi tulevikku. Minu eesmärgiks on hoida Barcelonat maailma tipus,» rääkis Kluivert klubi kodulehele.

Hollandlane hakkab juhtima Barcelona maailmakuulsat noorteakadeemiat, mida tuntakse ka La Masia nime all.

Kluivert on abitreenerina töötanud nii Hollandi koondise kui ka mitmete klubide juures. Samuti on legendaarne jalgpallur olnud noorte treener Ajaxis ning lühikest aega tegutses PSGs jalgpallidirektorina. Tema poeg, Justin Kluivert, esindab samuti hetkel Hollandi koondist ning teenib igapäevaselt leiba AS Roma jalgpalliklubis.