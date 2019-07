Ametivahetus? Hamilton lööb kampa legendaarse filmitegijaga

Briti sõnul on praegune näitlejatöö kõigest algus ning tal on selles vallas suured plaanid. «Olen viimasel ajal kohtunud paljude tele- ja filmimaailma inimestega. Visuaalne meelelahutus on minu teema. Kui kuulsin, et Cameron tahab mind enda projekti kaasata, siis olin kohe nõus. Olen ta suur austaja.»