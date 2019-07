Üliõpilaste maailmakarikavõistlused jõutõstmises Tartus

Kohal on ka Jõutõstmise maailmaorganisatsiooni juht Gaston Parage, kes on rõhutanud võistluste head ja ladusat korraldust. Tartu võistlused on ühtlasi üheks tähtsamaks võistluseks enne, kui Rahvusvaheline Üliõpilasspordi Liit hakkab korraldama üliõpilaste maailmameistrivõistlusi jõutõstmises. Huvitavaks faktiks on seegi, et Tartus on naisi rohkem võistlemas kui mehi.