Vormel 1 sõitjad esitasid sarja juhtidele neli moodust, mis aitavad võidusõite põnevamaks muuta

GDPA direktorid Romain Grosjean ja Sebastian Vettel esindasid sõitjaid kohtumisel. Eelmisel kuul Pariisis peetud kohtumisel esindasid sõitjaid Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg ja organisatsiooni esimees Alex Wurz. Kohtumistest võtavad osa veel FIA, F1 juhid ning meeskonnad.

«See oli pikk, kuid minu arust on väga tähtis, et sõitjad oleksid esindatud,» rääkis Grosjean mainekale väljaandele Motorsport.com.

«Meil on neli väga selgep punkti, kus me tahame arenguid näha. Osad asjad, millest räägit, on meie arust täiesti kasutud. Me peame jätkama nende nelja punktiga ja hoidma nendel survet peal, et aidata F1-el paremaks saada,» ütles Renault meeskonna piloot.

«GPDA esitles neli punkti ning need lepiti kokku kõigi sõitjate vahel. Raske on sinna minna, kui midagi ei ole kokku lepitud, sest siis on see vaid sinu arvamus. Sellepärast peab GDPA tegema kindlaks, et vähemalt 51% sõitjatest on ühel arvamusel ja me saame öelda, et see on sõitjate siht ning selle sihiga me tahame edasi minna,» sõnas Grosjean, miks sõitjaid ühendav organisatsioon ning selle ühtsus tähtsad on.

«Neljast punktist esimene on rehvid, teiseks on aerodünaamika, kolmandaks on kaal ning neljadaks on see, kuidas meeskondade vahel raha jaguneb. Kui need neli asja saaksid lahenduse, oleks väga hea,» seletas sõitjate esindaja täpsemalt, milles muutust soovitakse näha.

Tema sõnul sooviks võistlejad, et sõidu ajal tankimine tuleks tagasi, mis aitaks stardikaalu alla viia. „Miski ei ole veel nõusolekut saanud. GPDA tahab seda mitte selleks, et see oleks võistlusele hea, vaid meil on vaha viia vormelite stardikaal alla. See oleks ajutine lahendus, et teha autosid 60-70 kilogrammi kergemaks, mis aitab rehvide ülekuumenemise vastu.“

„Kui ma 2009. aastal alustasin, kaalusid masinad 605 kilogrammi, nüüd on see umbes 740 kg. Nii et masinad on muutunud umbes 140 kg raskemaks ja sa tunned, et aeglastes kurvides on need väga rasked. Sõidu alguses on kaal veel suurem – umbes 850 kg.

„Me tunneme, et see on vormel 1 masina jaoks liiga palju. Ma tean, et me räägime 18 tollisest rattast, mis on omakorda 25 kilogrammi, tavalise pidurdussüsteem lisab veel kaheksa. Nii et kaalu muudkui lisatakse ja lisatakse, ag me tahame seda alla tuua,“ rõhutas piloot.