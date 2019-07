Käija kõndis end kullale: noorte olümpiafestivalilt järjekordne kuldmedal!

Mirotvortseva õpib Sillamäe Kannuka koolis, tema treeneriks on KJK Sillamäe Kalevis Jevgeni Terentjev. «Käimine pole Eestis väga populaarne - olen peaaegu ainuke, kes sellega tegeleb, aga mulle meeldib. Selleks, et Eestis üksi tehes võita Euroopa parimaid, on ainult üks valem: treenida, treenida, treenida,» lisas neiu.