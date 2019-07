Los Angeles Clippers avaldas video oma planeeritavast uhkest koduhallist

Los Angeles Clippersi omanik Steve Ballmer on juba mitmeid aastaid unistanud sellest, et kolida välja praegusest kodust Staple Centerist, sest seda jagatakse teise Los Angelese klubi Lakersiga, kellel on palju suurem ajalugu. Sellega keeratakse lõplikult uus lehekülg klubi ajaloos.



Ballmer on oma aja jooksul Clippersi omanikuna püüdnud järjest enam tulla Lakersi varjust välja, kuid ihaldatud meistritiitel on siiski veel puudu. Tänavu suvel tegi Clippers, aga väga suure sammu tiitli suunas, kui sõlmiti lepingud Kawhi Leonardi ja Paul Georgega, kes on NBA kandvadjõud veel mitmed hooajad.



Uus areen peaks andma Clippersile uue näo ja see valmib aastaks 2024, kui lõppeb klubi leping Staples Centeriga. See on ka suur samm selleks, et areen võetaks kasutusele 2028. aastal Los Angeleses toimuvateks olümpiamängudeks.



Vaata vägevat tutvustusvideo: