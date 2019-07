Madis Vihmann: kuulsin sõpradelt Šoti liiga kohta ainult head

Eesti koondise keskkaitsja avaldas, et on heas füüsilises vormis ning ootab põnevusega uusi väljakutseid.

»Olen põnevil ja mul on hea meel siin olla. See on uus riik mu jaoks ja ootan huviga siin mängimist. Olen rääkinud osade sõpradega, kes siin varasemalt mänginud, ja kuulnud ainult positiivseid asju siinse mängu kohta».

Vihammn lisas: «Olen füüsiliselt heas vormis ja indu täis. Ma ei suuda ära oodata, millal saan alustada treeningute ja mängimisega. Ootan huviga kohtumist fännidega ja loodan neile pakkuda häid esitusi.»

Oma mängustiiliga pidas 23-aastane elvalane Šoti liigat sobivaks.

«Arvan, et mu stiil sobib Šoti jalgpalliga. Koondise mängud on andnud mulle enesekindlust, et suudan mängida sel tasemel«.

Suvel senisest kaitse tugitalast Joe Shaughnessyst ilma jäänud St. Johnstone'i peatreener Tommy Wright arvas samuti, et Vihmann suudab tühjaks jäänud saapad täita.