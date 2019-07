Albert Tamm juhib avapäeva järel rahvusvahelist diskgolfivõistlust

Alutaguse Open on sel aastal üks kõrgetasemelisemaid diskgolfi võistlusi, mis Eesti pinnal toimumas. Võistlusel on osalemas kokku 9 riigi esindajad, kellest kõrgeima tasemega on USAst pärit valitsev maailmameister Gregg Barsby. Kohal on ka 2017. aasta USA meister Nathan Sexton.