MMil alistas Horvaatia veepallimeeskond Ungari ning võitis pronksi

Pronksmedal võideti tulemusega 10:7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2). Horvaatia jaoks on seitsmes maailmameistrivõistlus järjest, kus medalikohale tullakse. Uudisteportaal Total Croatia News vahendab, et see tähistab uut järjestikkustel MMidel võidetud medalite rekordit.