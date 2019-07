UFC-täht Conor McGregor on naasmas ringi

«Kõik pilgud on hetkel suunatud Khabib Nurmagomedov ja Dustin Poirieri lahingule. Pärast seda hakkab meie spordis palju juhtuma ja ma usun, et Conor on järgmise aasta alguses tagasi ringis,» sõnas White.



Iirlast nähti viimati UFC-puuris mullu oktoobris, kui ta kaotas matši just Khabib Nurmagedovile ning sellele järgnes suur kaos areenil.