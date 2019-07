Kuumuses MM-normi alistanud Õiglane: see oli hea testvõistlus Dohaks

«Mul on hea tunne ja väga hea meel, et kõik liigub õiges suunas,» lausus sel aastal juba kolmanda kümnevõistluse lõpetanud Õiglane. Esimesel ja teisel jõuproovil Doha MM-norm ei alistunud, kolmandal katsel sai eesmärk täidetud. «Olen normi jaoks raisanud kolm mitmevõistlust, aga samas, võib-olla oli see just sissevõistlemine, ma ei teagi. Aga suutsin ära teha!» lisas kümnevõistleja.

Esimesel võistluspäeval sujus Õiglase jaoks sisuliselt kõik plaanipäraselt. «Esimesel päeval suutsin need tulemused ära teha, mis tegelikult tahtsin teha. Aga mõtlesin, et kui 4100 punkti teen, siis on ka väga hästi,» sõnas avapäeva 4190 punktiga lõpetanud Õiglane.

Teisel päeval oli 25-aastane sportlane enda sõnul väsinud. «Ma ei taha küll millegi taha pugeda, aga teisel päeval olin väsinud. Mul oli reaalselt raske!» tunnistas Õiglane. «Ma vaevlesin tõkkejooksus, aga sellegipoolest tuli hea aeg ja see näitas, et vorm on olemas, aga lihtsalt ei olnud seda särtsu. Mul on hea meel, et suutsin selle energia odaviskesse välja lasta. See andis head energiat ka 1500 meetri jooksuks,» lisas Õiglane.

Teivashüppes mängis Õiglane enda ja fännide närvidega, kui sai algkõrgusest jagu alles kolmandal katsel. «Ma olin natuke närvis enda peale, aga proovisin hoida külma närvi, oodata tuult ja teha keskmine hüpe ära. Tuul oli keerutav ja raske oli kohaneda. Aga olin rahulik ja proovisin teha oma asja. Teivashüpe on see ala, kus mul on väga palju varu,» rääkis Õiglane.

Kui MM-normist (8200 punkti) sai Õiglane jagu, siis tegelikult oli tal sihikul ka OM-norm (8350). «Ma ei arvanud, et teise päeva hommikul saab nii raske olema, aga pärast esimest päeva mõtlesin, et saaks olümpianormi ka kaelast ära, aga vähemalt suutsin põhieesmärgi täita. Nüüd lähen Dohasse olümpianormi püüdma,» kommenteeris Õiglane.