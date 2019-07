Poksi maailmameister: poksijate surmad panevad mindki seda kartma

Wilderit on mitmetel kordadel kritiseeritud, et ta treenib ennast liiga palju ja ta paneb ennast liialt ohtu. «Ma mõtlen peaaegu iga kord riskidele, mis mind ohustavad, kui ma ringi astun,» sõnas Wilder.

«See paneb alati mõtlema, et täna ringi astudes ei pruugi sa sealt enam kunagi väljuda. Kõikidel poksijatel on mingi mentaalne probleem, et üldse ringi astuda,» mõtiskles Wilder lõpetuseks.