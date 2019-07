Eesti jõudis olümpiafestivali medalitabelis kõrgele kohale

Täna õhtul peetakse Bakuus Euroopa noorte olümpiafestivalil pidulik lõputseremoonia, kus Eesti lippu kannab kahekordne kuldmedalist, rattur Madis Mihkels. Olümpiafestivalil võidetud viis medalit – neist kolm kuldsed – tõstsid Eesti medalitabelis esimesse kolmandikku ehk täpsemalt kõrgele 15. kohale. Sealjuures on Eesti rahvaarvult teine väikseim olümpiafestivalilt medaleid võitnud riik pärast Küprost.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas Eesti noorsportlaste üle uhkust. «Olümpiafestivali tulemused näitavad, et Eesti spordil on tugev ja laiapõhjaline järelkasv. See on tunnustus treenerite, alaliitude, klubide, kõigi abiliste ja toetajate tööle ja panusele ning märk, et Eesti spordisüsteem toimib. Soovin kõigile meelekindlust ja tarkust oma eesmärkide poole püüdlemisel ning loodan, et kuuleme meie noortest veel aastakümneid suures spordis,» lausus Sõõrumaa.

Eesti delegatsiooni juht Merle Kaljuranna sõnul valmistas koondis kogu olümpiafestivali vältel rõõmu oma pühendumuse ja heade tulemustega, mis on võrreldavad senise rekordaastaga 2005. «See näitab, et järelkasv on tugev, seda enam, et olümpiafestival on tõestanud end hea indikaatorina tulevaste tippspordi tähtede ennustamisel. Noorte sportlaste silmad säravad – on näha, et neis on suurt potentsiaali tippspordis läbi löömiseks. Sealjuures tuleb tunnustada, kui silmapaistvalt professionaalse suhtumisega on kõik meie medalivõitjad,» rääkis Kaljurand.

Eesti koondisele on tänavune Euroopa noorte olümpiafestival olnud vägagi edukas – meie noorsportlased võitsid koguni viis medalit, neist kolm kuldsed:

kuldmedal eraldistardis ja kuldmedal grupisõidus - jalgrattur Madis Mihkels (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, treener Caspar Austa)

kuldmedal 5000m käimises - kergejõustiklane Jekaterina Mirotvortseva (KJK Kalev Sillamäe, treener Jevgeni Terentjev)

pronksmedal eraldistardis - rattur Laura Lizette Sander (Pärnu Kalevi Spordikool, treener Kaido Juurik)

pronksmedal judos (-60kg) - judoka Viljar Lipard (SK Audentes, treenerid Vladimir Stepanjan, Dmitri Lepp, Aavo Põhjala)

Lisaks medalitele teenis Eesti koondis tänavusel olümpiafestivalil veel 17 kohta esikümnes:

Jalgrattaspordis: Frank Aron Ragilo eraldistardis 7. koht

Judos: Darja Mihhailova (-52kg), Givi Kokhtashvili (-81kg), Karl Tani Priilinn-Türk (-90kg) – kõik 9. koht

Kergejõustikus: Pippi Lotta Enok seitsmevõistluses 4. koht, Steven Sepp kümnevõistluses 5. koht, Kristian Otlot 800m jooksus 7. koht, Marit Kutman 200m jooksus 8. koht, Kelly Heinpõld vasaraheites 8. koht, kolmikhüppes Maria Dudareva 8. koht, 110m tõkkejooks Karl-Hendrik Palu 10. koht

Maadluses: Maarja Plaser naistemaadluse (-57kg) 5. koht, Kristo Merilain kreeka-rooma maadluses (-60 kg) 9. koht

Tennises: Andreas Sillaste meesüksikmängus 9.-16. koht

Ujumises: Laura-Liis Valdmaa 100m seliliujumises ja Demid Solodov 50m vabaltujumises – mõlemad 9. koht, Laura-Liis Valdmaa 200m seliliujumises 10. koht

Olümpiafestivalist võtsid osa 48 riigi koondised, medaleid võitsid 38 riiki. Medalitabeli tipus asuvad Venemaa (66 medalit, neist 28 kulda), Suurbritannia (25 medalit, neist 11 kulda), Türgi (27 medalit, neist 11 kulda). Eesti sai medalitabelis kolme kuldmedali ja kahe pronksiga 15. koha, edestades selliseid spordiriike nagu Holland, Tšehhi ja Taani ning naaberriike Soomet ja Lätit ning ka Leedut.