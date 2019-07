Tour de France'i võitev Bernal: mul pole õrna aimugi, mis Kolumbias praegu toimub

«Mul ei ole õrna aimugi, mis hetkel Kolumbias toimub. Tegelikult ei tea ma üldse, mis väljaspool mu meeskonda toimub. Ma kujutan ette, et kõik on väga õnnelikud. Kolumbiast on tulnud väga häid rattureid, kes võitnud Giro ja Vuelta, aga meie riik pole kunagi võitnud Tour de France'i. Meil on küll etapivõite Prantsusmaa velotuurilt, aga alati on läinud midagi valesti, selgitas Bernal. «Seega olen ma väga uhke enda saavutatu üle ja ei suuda ära oodata hetke, mil ma kollase särgi koduriiki viin.