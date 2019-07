Ameeriklane hüppas teivashüppes läbi aegade kolmanda tulemuse

Kendricksist rohkem on nüüd hüpanud vaid Renaud Lavillenie (6.16) ja Sergei Bubka (6.15) ning samuti 6.06 on hüpanud veel Steven Hooker, kuid need tulemused on kõik sooritatud sisehallis. Välitingimistuses on kõrgemale suutnud hüpata vaid Sergei Bubka (6.14).