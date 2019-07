Alaphilippe: ma andsin endast kõik, paremini ei olnud võimalik

«Ma andsin endast kõik, paremini ei oleks mul olnud võimalik. Ma arvasingi, et varem või hiljem ma vajun ära ning siin lõpus see juhtuski,» rääkis Alaphilippe eile pärast eelviimase etapi lõppu.

Siiski tunnistas Alaphilippe, et tema jaoks peale võidu ei ole vahet, mis kohal lõpetab. «Kui ma oleks suutnud teist kohta hoida või lõpetanud 50. kohal, oleks see minu jaoks sama. Selline on lihtsalt minu suhtumine – kõik või mitte midagi.»