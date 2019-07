Haugasmägi võitis seitsmenda MM-tiitli

Teises sõidu stardi esimeses pöördes keeras oma paadi kummuli slovakk Miroslav Bazinski. Tema kõrval olnud leedulane Gintaras Marcinkus keeras järsult paremale, et vältida talle otsasõitu ja rammis Inglismaa sõitjat Wayne Moyset, kelle paadist sõitis omakorda üle poolakas Michal Pozniak. Pilootidest keegi viga ei saanud aga kordusstarti jõudis tänu mõlema sõidu kokkupõrgetele ainult 13 paati. Kordusstart õnnestus ja Rasmus juhtis sõitu alates stardist kuni lõpuni. Teiseks tuli Strumnik ja kolmas oli teine Poola võidusõitja Gregorz Stepaniak.

«Jäin tulemusega väga rahule. Vahetult ennem MM-ile sõitu seadistasime Tartus paadi selle võistluse jaoks ära ja see töötas terve võistluse. Konkurentide tase on tõusnud ja väga paljud paadid on võrdsete kiirustega ja sellest ka avariide rohkus. Õnneks keegi tõsiselt viga ei saanud,» võttis seitsmenda MM-tiitli võitnud Rasmus Haugasmägi võistluse kokku.