Cologna dopinguskandaalist: ei ole meeldiv lugeda pealkirju enda määrdemehe arreteerimisest

Austria politsei on seoses Seefeldis puhkenud dopinguskandaaliga üle kuulanud Šveitsi koondise hooldemehe Emanuel Moseri. Moser on endine suusataja, kes oli võistlustel tihti Seefeldi vilepuhuja Johannes Dürri toakaaslane. 2014. aastal, kui Dürr EPO tarvitamisega vahele võeti, oli Moser Dürri määrdemees. Peale Dürri vahele jäämist töötas Moser Fischeri suusafirmas, kuid 2018. aastal liitus määritud renomeega hooldemees taas Šveitsi koondisega.

Cologna sõnul neil koondisse naasnud hooldemehega dopingu teemast juttu ei olnud. «Ma ei rääkinud temaga Dürri juhtumist midagi.»

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas Cologna teadis Moseri headest suhetest Dürriga, vastas Šveitsi suusastaar eitavalt.

Ei, ma ei teadnud, et nad nii lähedased olid. Ta töötas mitu aastat suusafirmas. Ma teadsin, et Dürr plaanib peale nelja aastast võistluskeeldu naasta võistluskaruselli, aga ma eeldasin, et mu määrdemees pole temaga enam seotud. Sportlased tavaliselt ei tegele hooldetiimi personali küsimustega.»

Cologna tõdes, et seoses Šveitsi koondise hooldemehe ülekuulamisega on ka tema maine kergelt kahjustada saanud. «Sponsorid tahavad teada, mis täpsemalt toimus. Ei ole meeldiv lugeda pealkirju, et Cologna määrdemees on arreteeritud. Sellised asjad häirivad mind.»

Cologna väitis intervjuus, et Moseri ülesaanne oli tema suuski määrida ning teda dopinguga seostada ei maksa.

«Mul ei olnud ta varasemast tegevusest head ülevaadet. Muidugi on see halb, kui meeskonnas on sellise taustaga inimene. Ma olin tõsiselt hämmeldunud, kui see päevavalgele tuli. Kui mul oleks vähimadki kahtlused tekkinud, oleksin ma kindlasti viivitamatult tegutsenud,»lisas šveitslane.