Mehhiko poksilegendi rööviti relva ähvardusel

«Langesin just röövi ohvriks. Mulle pandi püstol pea juurde, võeti ära käekell ning kaelakett. Polnud kahtlustki, et elu võib iga hetk lõppeda. Mexico City on muutunud nii ohtlikuks, et see ajab nutma,» seisis 57-aastase Chaveze Twitteri postituses.