Rakke Rattamaratoni põhisõidu parimad olid Peeter Tarvis ja Merili Sirvel

Bosch Eesti Maastikurattasarja juht ja Rakke Rattamaratoni peakorraldaja Enno Eilo tõdes, et olud olid täna Rakkes täiesti ekstreemsed. Kuuma ilmaga on seal küll varemgi sõidetud, aga see on siiski olnud paari kraadi võrra leebem kui täna.