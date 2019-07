Khabib Nurmagomedov: vihkan enda spordiala

Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдём с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи.

